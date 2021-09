La Grande Macchia Rossa di Giove sta cambiando

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 settembre 2021) – La regina delle tempeste, stando alle osservazioni effettuate dal telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA, sta impercettibilmentee sta assumendo una forma sempre più circolare. L’enormeche identificaè sotto osservazione da 150 anni e salta all’”occhio” di strumenti via via più potenti per il colore cremisi delle sue nubi che ruotano in senso antiorario e del vortice che ha un diametro di 16mila chilometri. E’ cosìda contenere la Terra. La prima immagine dettagliata della(nella foto) è stata fatta dalla sonda spaziale della Nasa Voyager 1 nel 1979 che ha fotografatoa 9 milioni di km di distanza e, solo dal 1990, il telescopio spaziale Hubble ha permesso una visione annuale e molto più ...