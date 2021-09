La Grande Guerra della Smart TV

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il risiko anche sul ricevitore tv ItaliaOggi, pagina 18, di Andrea Secchi. Il risiko è cominciato. Basta prendere un qualsiasi telecomando di pochi anni fa e uno di quelli nuovi: nel primo si trovano numeri, comandi volume, tasti funzione e poco più. Da qualche anno sono comparsi anche i tasti di Netflix, Prime Video, Rakuten Tv, Disney+ e altri. Già questo dovrebbe far riflettere: mai visto un telecomando con i tasti di Rai1, Canale5 o La7? Fotografia di un mercato profondamente cambiato,gara ad accaparrarsi l’attenzione e il tempo dello spettatore. Ma il telecomando è solo la parte superficiale. Anzi, alcuni produttori i tasti dal telecomando li hanno fatti sparire quasi tutti, visto che per comandare l’apparecchio basta un gesto o la voce. Il vero terreno di confronto sono le schermate del televisore acceso, ciò che compare dall’accensione in poi. Perché in ...