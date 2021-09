La flotta russa affonda il Napoli | ma al Maradona piovono applausi

Advertising

FF_AAediPolizia : RT @DifesaAres: La Flotta Russa del Mar Nero ha in corso le manovre navali che impegnano circa venti navi da combat......[prosegue su https… - DifesaAres : La Flotta Russa del Mar Nero ha in corso le manovre navali che impegnano circa venti navi da combat......[prosegue… - AscenzoJacopo : (2)...l'accordo firmato tra #Sudan e #Russia nel dicembre 2020, che prevede la creazione di una base logistica per… -

Ultime Notizie dalla rete : flotta russa

InsideOver

Mosca, 29 set 13:45 - Gli aerei Su - 30Sm e Su - 24M, in dotazione all'aviazione navale delladel Mar Nero, hanno eseguito una serie di bombardamenti...Nei prossimi 12 mesi, per esempio, ladel Pacifico dovrebbe ricevere almeno tre sottomarini a propulsione nucleare. Due di questi sottomarini di quarta generazione, classe Yasen - M, ...Pierre Le Roy, primo dei Proto (e della flotta),a una decina di miglia dal traverso di Capo Finisterre (e a 955 dalle Canarie), tenta l’allungo favorito dal flusso da nord-est che scorre tra la zona i ...Eugenio Wolk, storico personaggio quasi sconosciuto nel Canton Ticino, è stato il comandante del Gruppo Gamma che fece, in base a certe supposizioni, saltare in aria a Sebastopoli la corazzata “Giulio ...