La ferocia della Bestia che sporca le vite degli altri

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 settembre 2021) La, quella con cui si dissemina risentimento, rancore, sospetto. Diffamando, alterando, insinuando,ndo le. Quella con cui si distillano i superalcolici dell’odio social, che divora come un cannibale la carne del nemico, che si nutre di fake e di complotti immaginari, che ha bisogno di persone-icone da trasformare in bersagli contro cui istigare la folla (e la follia) digitale. La modernità arcaicalapidazione, l’estrema mediaticità del linciaggio, un manicheismo barbarico mutuato dal lessico semplificato delle curveultras: questa è stata ladi Salvini, lache è in lui, giocata a liberare lache è in noi. Costruendo un immaginario sociale di guerrieri ...