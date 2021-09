La crisi senza fine di Salvini e la nascita del super-centro draghiano (Di giovedì 30 settembre 2021) S’avanza lo spettro di un nuovo super-centro per effetto della improvvisa crisi di Matteo Salvini. Uno spettro, un fantasma, un Genio della lampada: un’altra Lega, non tanto nel senso di una nuova formazione politica ma in quello di una Lega ripulita dal sovranismo dei citofoni e dai fumi alcoolici del Papeete. Una via di mezzo tra la scissione e la manfrina. Fosse un partito normale, farebbe un congresso. Dunque è legittimo ipotizzare una spaccatura concreta della Lega e la formazione di una Cosa Giorgettiana, un’area antiSalviniana, una sotto-Lega artefice di un movimento magari non organizzato ma molto politico, un super-centro con dentro Italia viva, Azione, Cambiamo, i soggetti minori che formano la galassia parlamentare né di sinistra né di destra, un gruppone – ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 settembre 2021) S’avanza lo spettro di un nuovoper effetto della improvvisadi Matteo. Uno spettro, un fantasma, un Genio della lampada: un’altra Lega, non tanto nel senso di una nuova formazione politica ma in quello di una Lega ripulita dal sovranismo dei citofoni e dai fumi alcoolici del Papeete. Una via di mezzo tra la scissione e la manfrina. Fosse un partito normale, farebbe un congresso. Dunque è legittimo ipotizzare una spaccatura concreta della Lega e la formazione di una Cosa Giorgettiana, un’area antiana, una sotto-Lega artefice di un movimento magari non organizzato ma molto politico, uncon dentro Italia viva, Azione, Cambiamo, i soggetti minori che formano la galassia parlamentare né di sinistra né di destra, un gruppone – ...

