Advertising

ilfoglio_it : Green deal, abbiamo un problema. La Spagna porta il caro bollette al centro del dialogo europeo e chiede “una piatt… - LaStampa : Cina, si aggrava la crisi energetica. Blackout e fabbriche chiuse - fisco24_info : Borse e bond, perché settembre è stato un mese nero (e cosa accadrà a ottobre): Timori per l’inflazione e l’impatto… - GianandreaGorla : RT @osamundR: ??????IN CINA CRISI ENERGETICA TUTTI AL BUIO !! - fisco24_info : La crisi energetica riporta l’industria cinese ai livelli della pandemìa: L’indice PMI manifatturiero di settembre… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi energetica

di Alberto Guidi - La Cina è nella morsa di una. Nelle ultime settimane la crescente scarsità di energia nelle province del nord - est del paese ha fermato la produzione di centinaia di fabbriche, e rischia di ridurre il PIL ...Non può esserci momento peggiore, con i prezzi del gas alle stelle, per unanel Mediterraneo occidentale. Eppure, è proprio quello che sta succedendo tra Algeria, Marocco e Spagna. Il gas algerino rischia di non transitare più in Spagna perché i rubinetti del ...La Cina è nella morsa di una crisi energetica. Nelle ultime settimane la crescente scarsità di energia nelle province del nord-est del paese ha fermato la produzione di centinaia di fabbriche, e risch ...Scontro sul gasdotto Gme. Lorena Stella Martini (Ecfr): "Algeri cerca un nemico esterno per distrarre dalla crisi interna" ...