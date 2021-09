La “bolla” delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà ancora più “bolla” (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono state diffuse le prime linee guida e le restrizioni finora previste sono più rigide di quelle viste ai Giochi di Tokyo Leggi su ilpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono state diffuse le prime linee guida e le restrizioni finora previste sono più rigide di quelle viste ai Giochi di Tokyo

Advertising

ilpost : La “bolla” delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà ancora più “bolla” - AlbertLC73 : RT @FulvioCapitanio: @RollingStoneita Visto che il Sig. Forti per preservare la sua 'bolla di sapone' su TW ha l'abitudine di bloccare tutt… - FulvioCapitanio : @RollingStoneita Visto che il Sig. Forti per preservare la sua 'bolla di sapone' su TW ha l'abitudine di bloccare t… - laila17459378 : @Palazzo_Chigi Lui vive nella bolla di Palazzo Chigi e non sa nulla degli Italiani, dei problemi, delle difficoltà… - NotizieB : @aforitmi Essere sospinti fuori delle linee dell'ordinaria percezione [...] questa è un'esperienza di valore inesti… -