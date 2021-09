La "Bestia" grillina che ora fa la morale al salvinismo (Di giovedì 30 settembre 2021) Adesso il MoVimento 5 Stelle attacca il "doppiopesismo" di Salvini con gli "amici". Come se la "Bestia" grillina non avesse fatto danni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 settembre 2021) Adesso il MoVimento 5 Stelle attacca il "doppiopesismo" di Salvini con gli "amici". Come se la "non avesse fatto danni

LA LEGA CE L’HA MOSCIO: Più è solo e più si agita, Matteo Salvini. Deve alzare i toni per non perire sotto i colpi degli avversari interni – Giancarlo Giorgetti e i governatori – che ogni giorno gli fanno il controcanto. Anc ...

