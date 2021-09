La Bbc non ha dato la notizia «dello sciopero dei camionisti in Italia» contro il green pass (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 29 settembre su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una fila di camion lungo una strada. L’immagine, in cui compare anche il logo della Bbc, è accompagnato da un commento in cui si sostiene che l’emittente avrebbe dato la notizia «dello sciopero dei camionisti in Italia» contro il green pass, mentre in Italia «i media tacciono». ??Il riferimento è alla protesta dei camionisti organizzata per lunedì 27 settembre 2021 contro l’estensione del green pass. Associazioni di categoria e sindacati hanno chiarito di non avere organizzato l’evento e di non avervi aderito. Il contenuto del post oggetto di verifica è una ... Leggi su facta.news (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 29 settembre su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una fila di camion lungo una strada. L’immagine, in cui compare anche il logo della Bbc, è accompagnato da un commento in cui si sostiene che l’emittente avrebbeladeiinil, mentre in«i media tacciono». ??Il riferimento è alla protesta deiorganizzata per lunedì 27 settembre 2021l’estensione del. Associazioni di categoria e sindacati hanno chiarito di non avere organizzato l’evento e di non avervi aderito. Il contenuto del post oggetto di verifica è una ...

