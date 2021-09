Kumbulla | «Vogliamo vincere la Conference ma pensiamo partita dopo partita»

Advertising

CalcioNews24 : Le parole del difensore della #Roma - siamo_la_Roma : ?? Parla Marash #Kumbulla ?? Il centrale oggi partirà dal 1' ?? 'Sono a disposizione di #Mourinho, vogliamo arrivare i… - LAROMA24 : Zorya-Roma, KUMBULLA: 'A disposizione di Mourinho, cercherò di fare bene. Vogliamo arrivare in fondo' #AsRoma - FabioBario : @OfficialASRoma Quindi ricapitolando: Nel calcio moderno dove conta molto la velocità, diamo via Pedro e ci teniamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Kumbulla Vogliamo

TUTTO mercato WEB

... seconda giornata di Conference League: 'vincere il torneo', 'far riposare ... fin qui bocciato ripetutamente da Mourinho mentre al centro della difesa c'è la chance per, al ...Veniamo qui con una squadra forte evincere la partita". Per questo in difesa gli esterni dovrebbero essere Tripi e Calafiori con Smalling ea fare da centrali. In mezzo al campo ...Oggi il difensore giallorosso sarà in campo dal 1' nella sfida di Conference League contro lo Zorya: ecco le sue parole Marash Kumbulla oggi giocherà dal 1' nella sfida contro lo Zorya, di Conference ...Marash Kumbulla ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Zorya-Roma: le sue dichiarazioni Marash Kumbulla ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Zorya-Roma. Le sue paro ...