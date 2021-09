Koulibaly a Sky | Finale un po' nervoso perchè il loro vice allenatore ha fatto questo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 settembre 2021) Kalidou, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca. Di seguito quanto dichiarato: "Ilè stato un po'perché c’era ilche ci hainnervosire durante l’intervallo. Ma non voglio cercare nessun alibi, potevamo fare molto meglio. Oggi abbiamo perso questa partita, ma dobbiamo imparare tanto. Dobbiamo lavorare tanto per vincere le partite. C’è delusione e rammarico perché volevamo vincere, ma domani dobbiamo pensare già alla prossima e voltare pagina". FOTO IMAGO "Bisogna ragionare partita dopo partita. Secondo me abbiamo pensato alla gara di domenica ed è sbagliato. Se giochiamo con la testa altrove andiamo in difficoltà. Mi ha insegnato molto questa partita, ...