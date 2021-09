(Di giovedì 30 settembre 2021) Lo 0-3 di Lisbona sarà il biglietto di addio di Ronaldnatore del Barcellona. La sconfitta col Benfica in Champions è probabilmente l’del tecnico blaugrana. Per i giornali spagnoli il presidente Laporta, dopo essere atterrato prima dell’alba, ha convocato unaimmediata con la sua cerchia più intima.4 del. Con lui Rafa Yuste, Mateu Alemany ed Enric Masip. Dopo poco meno di un’ora sono andati via, “forse con la decisione già presa”, scrive El Mundo Deportivo. “O almeno avendo concordato cosa accadrà nelle prossime ore. La domanda che tutti si pongono ora è se sabato contro l’Atlético in panchina ci sarà ancora”. I nomi sul tavolo per sostituirlo sono pronti. Per Sport il club ha due preferiti: Xavi ...

Advertising

napolista : #Koeman, ultimo atto: riunione alle 4 del mattino per cacciarlo. Il Barca pensa anche a Pirlo Forse già oggi l’ann… - Bertolca10 : Colpo incredibile del Benfica che rifila un secco 3-0 al Barcellona di Koeman. Adesso i blaugrana sono all'ultimo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman ultimo

Stop and Goal

Notte fonda per la squadra di Ronald, che nel finale resta anche in dieci per il rosso a Eric Garcia. Con la strada verso la qualificazione agli ottavi sempre più in salita, l'avventura del ...in classifica in Champions, sesto in campionato,riuscirà ad arrivare al match di sabato contro l' Atletico Madrid ?La sconfitta di Lisbona potrebbe costare la panchina del Barcellona a Ronaldo Koeman. Al rientro dal Portogallo, il presidente Laporta si è riunito ...Il tracollo in Champions del Barcellona a Lisbona, contro il Benfica, che ha vinto 3-0, mette a serio rischio il futuro di Ronald Koeman sulla panchina dei blaugrana. Secondo quanto riporta Cope, il p ...