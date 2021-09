Kena: Bridge of Spirits è fantastico su PS5, ma com'è la versione PC? - analisi comparativa (Di giovedì 30 settembre 2021) Kena: Bridge of Spirits di Ember Labs è finalmente uscito. Il titolo aveva attirato la nostra attenzione già all'evento di reveal del gameplay PlayStation 5 svoltosi lo scorso anno, quando avevamo apprezzato la sua veste tecnica fresca e interessante. Basato sull'Unreal Engine 4, Kena splende grazie a uno stile artistico ricercato, unito a un game design solido e prestazioni pressoché stabili. Ma ci sono dei problemi con l'Unreal Engine 4, che risultano particolarmente evidenti nella versione PC del gioco. Per mettere le due versioni in prospettiva, abbiamo analizzato il gioco su PlayStation 5 in entrambe le sue modalità di rendering, performance e qualità, mettendo in conto lo scaling della piattaforma in entrambe le direzioni. In teoria, la versione PC dovrebbe permettere a ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021)ofdi Ember Labs è finalmente uscito. Il titolo aveva attirato la nostra attenzione già all'evento di reveal del gameplay PlayStation 5 svoltosi lo scorso anno, quando avevamo apprezzato la sua veste tecnica fresca e interessante. Basato sull'Unreal Engine 4,splende grazie a uno stile artistico ricercato, unito a un game design solido e prestazioni pressoché stabili. Ma ci sono dei problemi con l'Unreal Engine 4, che risultano particolarmente evidenti nellaPC del gioco. Per mettere le due versioni in prospettiva, abbiamo analizzato il gioco su PlayStation 5 in entrambe le sue modalità di rendering, performance e qualità, mettendo in conto lo scaling della piattaforma in entrambe le direzioni. In teoria, laPC dovrebbe permettere a ...

