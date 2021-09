Juventus, possesso palla lasciato al Chelsea ma meno falli (Di giovedì 30 settembre 2021) La Juventus ha sconfitto il Chelsea 1-0 nel difficile match di Champions League 2021/2022. Le statistiche della partita mostrano un possesso palla per nulla equilibrato: bianconeri col 26,9% contro il 73,1% degli inglesi. Il Chelsea ha effettuato ben 769 passaggi, mentre i bianconeri 288. Lukaku e compagni hanno cercato il gol con 16 tiri, mentre i bianconeri hanno tirato solo 6 volte. Massimiliano Allegri sapeva che il Chelsea avrebbe mantenuto palla a lungo e preparato di conseguenza la squadra a rimanere compatti in difesa e centrocampo, cercando poi di sfruttare le ripartenze. Il dato dei tiri in porta è infatti in equilibrio, con 1 tentativo per squadra. Il Chelsea però è stato decisamente più falloso dei bianconeri: 18 fischi contro, mentre per ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Laha sconfitto il1-0 nel difficile match di Champions League 2021/2022. Le statistiche della partita mostrano unper nulla equilibrato: bianconeri col 26,9% contro il 73,1% degli inglesi. Ilha effettuato ben 769 passaggi, mentre i bianconeri 288. Lukaku e compagni hanno cercato il gol con 16 tiri, mentre i bianconeri hanno tirato solo 6 volte. Massimiliano Allegri sapeva che ilavrebbe mantenutoa lungo e preparato di conseguenza la squadra a rimanere compatti in difesa e centrocampo, cercando poi di sfruttare le ripartenze. Il dato dei tiri in porta è infatti in equilibrio, con 1 tentativo per squadra. Ilperò è stato decisamente più falloso dei bianconeri: 18 fischi contro, mentre per ...

AleAntinelli : Leggo critiche al gioco della Juventus. Allo stadium io ho visto la Juve lasciare uno sterile possesso al Chelsea p… - GaetanoPalmiott : RT @AleAntinelli: Leggo critiche al gioco della Juventus. Allo stadium io ho visto la Juve lasciare uno sterile possesso al Chelsea per di… - sportface2016 : #JuventusChelsea #ChampionsLeague #Juventus possesso palla lasciato al #Chelsea, ma bianconeri più attenti e meno… - Daniele04288601 : @UmbertoDalessa4 @LucaCohen Con il solo possesso palla non si vince pur facendo il 100%. Inoltre le occasioni total… - foolsxgolvd : RT @AleAntinelli: Leggo critiche al gioco della Juventus. Allo stadium io ho visto la Juve lasciare uno sterile possesso al Chelsea per di… -