Juventus, parla Arrivabene: ancora Superlega (Di giovedì 30 settembre 2021) “Il dialogo avviene fra due parti, non con insulti” Maurizio Arrivabene, ex team principale della Scuderia Ferrari F1 e attuale amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita contro il Chelsea, riprendendo l’argomento Superlega, proprio alcuni giorni dopo che l’UEFA ha deciso di non prendere provvedimenti in merito contro Real Madrid, Barcellona e, appunto, Juve, in quanto ancora membri della nuova associazione. Queste le sue parole: “Sono questioni politiche che normalmente gestisce il presidente, detto ciò, non sono il tipo a tirarmi indietro e a non rispondere. Partiamo dall’inizio, il Chelsea è stato uno dei club fondatori, è stato sempre dentro, fin dal primo comunicato stampa in cui si era pronti al dialogo. E’ ovvio che, per dialogare, bisogna essere ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 30 settembre 2021) “Il dialogo avviene fra due parti, non con insulti” Maurizio, ex team principale della Scuderia Ferrari F1 e attuale amministratore delegato della, hato ai microfoni di Sky nel pre partita contro il Chelsea, riprendendo l’argomento, proprio alcuni giorni dopo che l’UEFA ha deciso di non prendere provvedimenti in merito contro Real Madrid, Barcellona e, appunto, Juve, in quantomembri della nuova associazione. Queste le sue parole: “Sono questioni politiche che normalmente gestisce il presidente, detto ciò, non sono il tipo a tirarmi indietro e a non rispondere. Partiamo dall’inizio, il Chelsea è stato uno dei club fondatori, è stato sempre dentro, fin dal primo comunicato stampa in cui si era pronti al dialogo. E’ ovvio che, per dialogare, bisogna essere ...

