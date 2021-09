Juventus-Haaland, si apre uno spiraglio per il futuro (Di giovedì 30 settembre 2021) Dalla Spagna sono sicuri: Haaland lascerà il Dortmund Ha del clamoroso quanto riportato quest’oggi dal quotidiano spagnolo AS: il Borussia Dortmund avrebbe dato l’ok per la cessione di Erling Haaland nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il bomber norvegese classe 2000 sta continuando a stupire l’intero panorama calcistico europeo a suon di gol sia in Bundesliga, dove è già momentaneamente in vetta alla classifica marcatori con 7 centri, sia in Champions League, con una marcatura. Per accaparrarsi le prestazioni di Haaland già molti club si erano fatti avanti, ma, almeno fino a questo momento, il Borussia Dortmund non aveva mai dato l’impressione di volersene privare, nemmeno dinanzi ad offerte a cifre da capogiro, tanto da non aver inserito nessuna clausola rescissoria sul contratto dell’attaccante. Il Real ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Dalla Spagna sono sicuri:lascerà il Dortmund Ha del clamoroso quanto riportato quest’oggi dal quotidiano spagnolo AS: il Borussia Dortmund avrebbe dato l’ok per la cessione di Erlingnella prossima sessione estiva di calciomercato. Il bomber norvegese classe 2000 sta continuando a stupire l’intero panorama calcistico europeo a suon di gol sia in Bundesliga, dove è già momentaneamente in vetta alla classifica marcatori con 7 centri, sia in Champions League, con una marcatura. Per accaparrarsi le prestazioni digià molti club si erano fatti avanti, ma, almeno fino a questo momento, il Borussia Dortmund non aveva mai dato l’impressione di volersene privare, nemmeno dinanzi ad offerte a cifre da capogiro, tanto da non aver inserito nessuna clausola rescissoria sul contratto dell’attaccante. Il Real ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Haaland Lukaku e la Juve: il curioso retroscena svelato da Conte ... "L'ho voluto fortemente per anni, già all'inizio della mia esperienza alla Juventus, quando lui ... Questa è la sua specificità, la stessa che vedo in Haaland " , ha aggiunto. Tutto su Juve - Chelsea ...

Conte: 'Volevo Lukaku alla Juve quando era al West Bromwich' "L'ho voluto fortemente per anni, già all'inizio della mia esperienza alla Juventus, quando lui giocava nel WBA " , così Antonio Conte a Sky svela un retroscena di mercato che ...che vedo in Haaland " , ...

Haaland Juve, l'ad del Borussia tuona: «Non dobbiamo cederlo per forza» Juventus News 24 Chiesa come Haaland e Mbappé? In Inghilterra rimangono stregati dal giocatore Juventus Chelsea FC Champions League Chiesa. Il quotidiano, oltre ad esaltare le sue qualità, ha ribadito l’interesse dei Blues per il giocatore che, però, difficilmente lascerà la Juventus. Dopo la p ...

Haaland Juve, via libera del Borussia Dortmund alla cessione: il punto Sul fuoriclasse norvegese, che piace tanto anche alla Juventus, resta in pole il Real Madrid. Questo è quanto riportato da As, che spiega come il club tedesco avrebbe dato il via libera alla sua cessi ...

