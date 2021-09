Juventus già in campo per preparare il derby. Domani parla Allegri. Il report del club bianconero (Di giovedì 30 settembre 2021) La Juventus è tornata subito in campo dopo il successo sul Chelsea all’Allianz. Ecco il report del club bianconero: “Chiudere nel modo migliore questo ciclo di partite per affrontare al meglio la sosta. Questo l’obiettivo della Juve, che dopo la bella notte di ieri in Champions League è chiamata sabato a dare continuità ai due successi consecutivi in Campionato, e in una partita non certo come le altre: il derby della Mole, in programma sabato pomeriggio all’Olimpico. I bianconeri si sono dunque ritrovati questa mattina al Training Center: scarico e palestra per chi ha giocato ieri, col resto del gruppo in campo per lavorare su manovra, possessi e partita finale. Domani è già vigilia, e come sempre, vigilia è conferenza stampa di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Laè tornata subito indopo il successo sul Chelsea all’Allianz. Ecco ildel: “Chiudere nel modo migliore questo ciclo di partite per affrontare al meglio la sosta. Questo l’obiettivo della Juve, che dopo la bella notte di ieri in Champions League è chiamata sabato a dare continuità ai due successi consecutivi in Campionato, e in una partita non certo come le altre: ildella Mole, in programma sabato pomeriggio all’Olimpico. I bianconeri si sono dunque ritrovati questa mattina al Training Center: scarico e palestra per chi ha giocato ieri, col resto del gruppo inper lavorare su manovra, possessi e partita finale.è già vigilia, e come sempre, vigilia è conferenza stampa di ...

Advertising

capuanogio : La #Juventus vieterà l'ingresso allo Stadium al tifoso denunciato per insulti razzisti a #Maignan. Il provvedimento… - capuanogio : ?? Resa della #UEFA: cancellati i procedimenti (già sospesi) contro #Barcellona, #Juventus e #RealMadrid per la vic… - AntoVitiello : in merito ai deplorevoli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan nel pre-partita di Juventus-Milan, il Club rossone… - infoitsport : La Juventus pensa già al Torino: Kean sarà titolare, chance anche per McKennie e De Sciglio - nel_pallone : @Valeria23549267 Difficile che vengano monitorati, o meglio, verranno fatti accertamenti. La #Juventus ha dispost… -