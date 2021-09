Juventus, Conte su Chiesa: «Se non diventa un top player, sarà colpa sua» (Di giovedì 30 settembre 2021) Antonio Conte ha lanciato un avvertimento a Federico Chiesa, grande protagonista con la Juventus Antonio Conte, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la prestazione della Juventus contro il Chelsea ed in particolare quella di Federico Chiesa, match winner e migliore in campo. L’ex tecnico bianconero responsabilizza l’esterno classe 1997. «Chiesa ha tutto per diventare un top, ha dimostrato disponibilità anche alla Fiorentina facendo il quinto a centrocampo. Se non diventa un top, è solo colpa sua». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Antonioha lanciato un avvertimento a Federico, grande protagonista con laAntonio, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la prestazione dellacontro il Chelsea ed in particolare quella di Federico, match winner e migliore in campo. L’ex tecnico bianconero responsabilizza l’esterno classe 1997. «ha tutto perre un top, ha dimostrato disponibilità anche alla Fiorentina facendo il quinto a centrocampo. Se nonun top, è solosua». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: #Chiesa come Del Piero e al centro della Juve, l'analisi su Sky Sport. VIDEO #SkyUCL #SkySport #UCL - 1SquadraDiCalci : RT @SkySport: #Chiesa come Del Piero e al centro della Juve, l'analisi su Sky Sport. VIDEO #SkyUCL #SkySport #UCL - VitoLaFata4 : RT @SkySport: #Chiesa come Del Piero e al centro della Juve, l'analisi su Sky Sport. VIDEO #SkyUCL #SkySport #UCL - Iman_Awareness : @capuanogio Lukaku ha fatto lo stesso o peggio anche con Conte quando hanno giocato contro la Juventus. - SkySport : #Chiesa come Del Piero e al centro della Juve, l'analisi su Sky Sport. VIDEO #SkyUCL #SkySport #UCL -