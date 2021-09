Juventus-Chelsea 1-0, Tuchel: “Sempre complicato segnare alla Juve” (Di giovedì 30 settembre 2021) I cambi in casa Chelsea Il match di Champions tra Juventus e Chelsea, ha sorriso ai bianconeri che hanno portato a casa una grande vittoria, contro i campioni in carica. Se quindi dal lato Juve l’ambiente non può che essere contento e sereno, sono tanti, invece, i rammarichi dei Blues, che si sono forse fatti sorprendere dalle scelte di formazione di Allegri e non sono riusciti a rendersi pericolosi vicino alla porta si Szczesny. Dopo un primo tempo deludente Tuchel ha deciso di utilizzare presto i cambi a disposizione. Il tecnico in conferenza stampa ha commentato così la sua decisione: “Volevo inserire dei giocatori freschi, perché avevamo bisogno di nuove energie che potessero aiutarci a gara in corso” “Difficile tenere un ritmo alto” Thomas ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 30 settembre 2021) I cambi in casaIl match di Champions tra, ha sorriso ai bianconeri che hanno portato a casa una grande vittoria, contro i campioni in carica. Se quindi dal latol’ambiente non può che essere contento e sereno, sono tanti, invece, i rammarichi dei Blues, che si sono forse fatti sorprendere dalle scelte di formazione di Allegri e non sono riusciti a rendersi pericolosi vicinoporta si Szczesny. Dopo un primo tempo deludenteha deciso di utilizzare presto i cambi a disposizione. Il tecnico in conferenza stampa ha commentato così la sua decisione: “Volevo inserire dei giocatori freschi, perché avevamo bisogno di nuove energie che potessero aiutarci a gara in corso” “Difficile tenere un ritmo alto” Thomas ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! DAI RAGAZZI, REGALIAMOCI UNA GRANDE NOTTE! ???? #FINOALLAFINE Live Match di #JuveChelsea ??… - juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - juve_kj : Federico Chiesa / #Juventus vs Chelsea at Allianz Stadium on September 29 - GiacomoSgobba : RT @GiGiglio99: Avversari battuti dalla Juventus negli ultimi 10 anni in champions: Real Madrid Barcellona Atletico Madrid Manchester City… -