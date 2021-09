Juventus-Chelsea 1-0, le pagelle: Chiesa e la difesa straordinari, Chelsea insufficiente (Di giovedì 30 settembre 2021) Le pagelle della Juventus Wojciech Szczesny 6,5: Partita attenta ed ordinata del portiere della Juventus che, sebbene non debba compiere interventi miracolosi, si fa sempre trovare pronto e puntuale soprattutto nelle uscite. Danilo 6,5: All’inizio pare un po’ in difficoltà, ma cresce col passare dei minuti fino a compiere anche alcuni interventi decisivi in fase difensiva. Leonardo Bonucci 7: Annulla completamente Lukaku, anticipandolo il più delle volte e non lasciandogli spazio. In un’occasione avanza anche verso la porta dal Chelsea, salvo poi essere fermato dalla difesa degli inglesi. Matthijs De Ligt 7: Come Bonucci gioca una partita perfetta dal punti di vista difensivo, non concedendo praticamente nulla al Chelsea. Grande prova del ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 30 settembre 2021) LedellaWojciech Szczesny 6,5: Partita attenta ed ordinata del portiere dellache, sebbene non debba compiere interventi miracolosi, si fa sempre trovare pronto e puntuale soprattutto nelle uscite. Danilo 6,5: All’inizio pare un po’ in difficoltà, ma cresce col passare dei minuti fino a compiere anche alcuni interventi decisivi in fase difensiva. Leonardo Bonucci 7: Annulla completamente Lukaku, anticipandolo il più delle volte e non lasciandogli spazio. In un’occasione avanza anche verso la porta dal, salvo poi essere fermato dalladegli inglesi. Matthijs De Ligt 7: Come Bonucci gioca una partita perfetta dal punti di vista difensivo, non concedendo praticamente nulla al. Grande prova del ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! DAI RAGAZZI, REGALIAMOCI UNA GRANDE NOTTE! ???? #FINOALLAFINE Live Match di #JuveChelsea ??… - juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - EleDiCi : RT @AleAntinelli: Leggo critiche al gioco della Juventus. Allo stadium io ho visto la Juve lasciare uno sterile possesso al Chelsea per di… - ciromagliulo26 : RT @mirkonicolino: La vittoria della #Juventus contro il #Chelsea è stata qualcosa di straordinario, ma la strada per #Allegri e i suoi è a… -