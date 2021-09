Juventus, Bonucci: “Nel 2016 ero a un passo dal City, Guardiola mi voleva anche lo scorso anno” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Sognavo di essere allenato da Guardiola e nel 2016 ci sono stato molto vicino. Eravamo ai dettagli con il Manchester City, poi la Juventus decise di non vendermi. anche quando sono passato al Milan sarei potuto andare al City, ma avevo già dato la mia parola ai rossoneri“. Questo il retroscena svelato da Leonardo Bonucci, intervenuto a The Athletic dopo il successo della Juventus sul Chelsea nella sfida valida per la fase a gironi della Champions League 2021/2022. “Lo scorso anno – ha continuato il difensore bianconero – ho parlato di nuovo con Pep, mi voleva ancora. Ma io gli ho risposto che la Juventus è casa mia e che sono felice qui. Volevo recuperare il terreno ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) “Sognavo di essere allenato dae nelci sono stato molto vicino. Eravamo ai dettagli con il Mster, poi ladecise di non vendermi.quando sono passato al Milan sarei potuto andare al, ma avevo già dato la mia parola ai rossoneri“. Questo il retroscena svelato da Leonardo, intervenuto a The Athletic dopo il successo dellasul Chelsea nella sfida valida per la fase a gironi della Champions League 2021/2022. “Lo– ha continuato il difensore bianconero – ho parlato di nuovo con Pep, miancora. Ma io gli ho risposto che laè casa mia e che sono felice qui. Volevo recuperare il terreno ...

Advertising

EnricoTurcato : La Juventus ha battuto i campioni d’Europa in carica. Senza Dybala e Morata Nessuna parata di rilievo di Szczesn… - CB_Ignoranza : Probabilmente questo scatto è quando Lukaku è caduto dalla tasca di Bonucci. #Juventus #Ucl - GiovaAlbanese : Fuori #Chiellini, #Bonucci capitano. #Juventus in campo così ? ?? Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro;… - sportface2016 : #Juventus, #Bonucci: 'Nel 2016 ero a un passo dal #ManchesterCity, #Guardiola mi voleva anche lo scorso anno' - Gio40351985 : RT @EnricoTurcato: La Juventus ha battuto i campioni d’Europa in carica. Senza Dybala e Morata Nessuna parata di rilievo di Szczesny De… -