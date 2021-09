Juve - Chelsea, a lezione da Allegri (Di giovedì 30 settembre 2021) Allegri, quello che accetta di essere criticato ma non compatito, in una sola sera ha battuto i campioni d'Europa, annullato Lukaku, azzerato Jorginho, ritrovato Bernardeschi e De Ligt, demolito ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021), quello che accetta di essere criticato ma non compatito, in una sola sera ha battuto i campioni d'Europa, annullato Lukaku, azzerato Jorginho, ritrovato Bernardeschi e De Ligt, demolito ...

Advertising

juventusfc : 46' | WHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT??????? CHIESAAAAAAAAA! Passano 30 secondi dall'inizio della ripresa e… - juventusfc : KICK-OFF! DAI RAGAZZI, REGALIAMOCI UNA GRANDE NOTTE! ???? #FINOALLAFINE Live Match di #JuveChelsea ??… - juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - Profilo3Marco : RT @Corriere: Juve: col Chelsea calcio vero, ma in Italia non può farlo. Chiesa miglior attaccante d’Europa - Goldrake1810 : RT @senia65: “La #Juve davanti è un po’ troppo leggerina per pensare di far male al #Chelsea” Giancarlo Padovan 26/9/2021, ore 18:59, SkyS… -