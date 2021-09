Joe Cole su Juventus-Chelsea 1-0: “Per i Blues solo un incidente di percorso” (Di giovedì 30 settembre 2021) Ex attaccante di Chelsea, Liverpool, West Ham e Aston Villa tra le altre, Joe Cole ha parlato della sfida di ieri sera tra Juventus e Chelsea, terminata 1-0 in favore dei bianconeri grazie al gol di Federico Chiesa ad inizio ripresa. Cole ha, in parte, sminuito la grande impresa della Juventus dichiarando: “Quello con la Juventus è stato solo un incidente di percorso per il Chelsea”. Successivamente ha analizzato più nello specifico la situazione al momento dei Blues: “Quella di sabato col Southampton sarà una grande sfida, perché i grandi club non perdono 3 partite di fila. In questo senso non mi preoccupo, Tuchel saprà portare il Chelsea dove merita” L'articolo ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Ex attaccante di, Liverpool, West Ham e Aston Villa tra le altre, Joeha parlato della sfida di ieri sera tra, terminata 1-0 in favore dei bianconeri grazie al gol di Federico Chiesa ad inizio ripresa.ha, in parte, sminuito la grande impresa delladichiarando: “Quello con laè statoundiper il”. Successivamente ha analizzato più nello specifico la situazione al momento dei: “Quella di sabato col Southampton sarà una grande sfida, perché i grandi club non perdono 3 partite di fila. In questo senso non mi preoccupo, Tuchel saprà portare ildove merita” L'articolo ...

