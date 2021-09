Joe Cole assicura: «Juve-Chelsea? Solo un incidente di percorso per i Blues» (Di giovedì 30 settembre 2021) Joe Cole, ex giocatore del Chelsea, ha commentato la sconfitta dei Blues nel amtch contro la Juventus. Ecco el sue parole Joe Cole, ec giocatore del Chelsea, fra le altre, ha parlato del match di Champions tra i Blues e la Juventus. Le sue parole sulla sconfitta della squadra di Tuchel. «Quello con la Juventus è stato Solo un incidente di percorso. Quella di sabato col Southampton sarà una grande sfida, perché i grandi club non perdono 3 partite di fila. In questo senso non mi preoccupo, Tuchel saprà portare il Chelsea dove merita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Joe, ex giocatore del, ha commentato la sconfitta deinel amtch contro lantus. Ecco el sue parole Joe, ec giocatore del, fra le altre, ha parlato del match di Champions tra ie lantus. Le sue parole sulla sconfitta della squadra di Tuchel. «Quello con lantus è statoundi. Quella di sabato col Southampton sarà una grande sfida, perché i grandi club non perdono 3 partite di fila. In questo senso non mi preoccupo, Tuchel saprà portare ildove merita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

