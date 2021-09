Jennifer Aniston | fidanzato cercasi | «Ecco l’identikit Ma non lo troverò su Tinder»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Era il 15 febbraio 2018, quasi in concomitanza con San Valentino, quando Jennifer Aniston e Justin Theroux annunciarono la loro separazione dopo circa sette anni di relazione, di cui oltre due e mezzo di matrimonio. Un capolinea sentimentale che ha di fatto sbarrato la strada a nuovi amori per l’attrice americana: da quel giorno, indiscrezioni a parte, non è più stata fotografata con altri uomini al suo fianco.

single da molto tempo, ma a quanto pare adesso è anche pronta per una nuova relazione. Stiamo parlando di, che ha ammesso di essere ' pronta ' per avere di nuovo una storia d'amore dopo essersi presa del tempo ' per concentrarsi su se stessa '. L'affermazione della diva di Hollywood ...è pronta per vivere un nuovo amore . Dopo la fine del matrimonio con l'ex Justin Theroux (arrivo al capolinea nel 2018), l'attrice americana, famosa soprattutto per aver interpretato ...Jennifer Aniston, 52 anni, ha dichiarato di essersi davvero divertita da sola ma che adesso sarebbe pronta a una nuova relazione ...“Niente Tinder, preferisco il lieto fine alla vecchia maniera, con qualcuno che mi chieda di uscire guardandomi in faccia” ...