James Bond - Le auto della saga di 007 - FOTO GALLERY (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo una serie di rinvii dovuti alla pandemia del coronavirus, è finalmente uscito nelle sale italiane No time to die, il 25 capitolo dell'intramontabile saga dell'agente segreto 007, per l'ultima volta interpretato da Daniel Craig. La trama. Diretto dal regista Cary Joji Fukunaga, il nuovo film ha visto il cast impegnato in varie parti del mondo, da Matera a Londra, dalla Norvegia alla Giamaica. Proprio sull'isola del mare Caraibico sembra ormai essersi ritirato l'agente di Sua Maestà, quando l'amico Felix Leither (Jeffrey Wright) lo convince a tornare in azione per aiutarlo a liberare lo scienziato Waldo Obruchev (David Dencik). L'impresa lo porterà sulle tracce del villain Lyutsifer Safin (Rami Malek, premio Oscar come attore protagonista in Bohemian Rapsody), in possesso di una pericolosa tecnologia in grado di turbare la serenità del mondo. I volti femminili. In ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo una serie di rinvii dovuti alla pandemia del coronavirus, è finalmente uscito nelle sale italiane No time to die, il 25 capitolo dell'intramontabiledell'agente segreto 007, per l'ultima volta interpretato da Daniel Craig. La trama. Diretto dal regista Cary Joji Fukunaga, il nuovo film ha visto il cast impegnato in varie parti del mondo, da Matera a Londra, dalla Norvegia alla Giamaica. Proprio sull'isola del mare Caraibico sembra ormai essersi ritirato l'agente di Sua Maestà, quando l'amico Felix Leither (Jeffrey Wright) lo convince a tornare in azione per aiutarlo a liberare lo scienziato Waldo Obruchev (David Dencik). L'impresa lo porterà sulle tracce del villain Lyutsifer Safin (Rami Malek, premio Oscar come attore protagonista in Bohemian Rapsody), in possesso di una pericolosa tecnologia in grado di turbare la serenità del mondo. I volti femminili. In ...

infoitcultura : No Time To Die, 'James Bond va rispettato e reinventato'; parla Hans Zimmer, autore della colonna sonora - iviaggidispeedy : Dov'è stato girato No Time to Die? Le Location dell'Ultimo James Bond - disinformatico : Le grandi domande dell’informatica: perché James Bond usa un Nokia? - Ferovikev : @_itsmeblu no non mi sto invidiando neanch'io ahhaha buon James bond - HenryCavill_Ita : RT @BestMovieItalia: James Bond: Henry Cavill ha un’idea per il suo ingresso nel franchise. Ma non è quella che vi aspettate - https://t.co… -