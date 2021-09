Jacopo Berrettini prima wild card alla Tennis Napoli Cup (Di giovedì 30 settembre 2021) Jacopo Berrettini, fratello di Matteo, è la prima wild card alla Tennis Napoli Cup il Challenger Atp che si disputa dal 3 al 10 ottobre. A Jacopo Berrettini, talentuoso fratello minore del top ten mondiale Matteo Berrettini, va la prima wild card della Tennis Napoli Cup. Il ventiduenne romano sarà in campo al Tennis Club Leggi su 2anews (Di giovedì 30 settembre 2021), fratello di Matteo, è laCup il Challenger Atp che si disputa dal 3 al 10 ottobre. A, talentuoso fratello minore del top ten mondiale Matteo, va ladellaCup. Il ventiduenne romano sarà in campo alClub

