DividendProfit : Italy Goes Green, i giovani italiani si confrontano sul clima con politica e imprese -

Ultime Notizie dalla rete : Italy Goes

Teleborsa

Un'occasione per farlo è inveceGreen , l'evento organizzato da Vodafone Italia, Officine Italia e Politecnico di Milano che consentirà a giovani, esperti e rappresentanti di aziende ...I replied: 'and the 130.000 deaths, only in? Did they die from flu?". She answered me with a ... But then sheon: 'They have tenaciously fought and discredited all the drugs that work and ...(Teleborsa) - La protezione del pianeta e il contrasto dei cambiamenti climatici sono la prima preoccupazione per i ragazzi della Generazione Z italiana (nati tra il 1995 e il 2010), ma ...Parma Goes Electric, andato in scena sabato 18 settembre, è stata un'occasione unica per poter parlare di mobilità elettrica. Ecco tutti i dettagli.