Italia-Spagna, venduti oltre 22mila biglietti: ultimi posti disponibili fino a lunedì (Di giovedì 30 settembre 2021) Mercoledì 6 ottobre, allo Stadio Meazza di Milano, gli Azzurri di Mancini apriranno le Final Four della UEFA Nations League nel match contro la Spagna, prima dell’altra sfida in programma allo Juventus Stadium di Torino tra la Francia campione del mondo in carica e il Belgio numero 1 del ranking Fifa. Come si legge nel comunicato, San Siro va verso il tutto esaurito, pur con la capienza attuale fissata al 50%; ad oggi, infatti, sono stati venduti oltre 22.000 biglietti (general public e fans delle due Nazionali) sul totale disponibile di 37.000, e c’è tempo soltanto fino a lunedì per acquistare gli ultimi tagliandi disponibili. Maggiore disponibilità, invece, per la gara di Torino tra Francia e Belgio, dove sui 20.000 ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Mercoledì 6 ottobre, allo Stadio Meazza di Milano, gli Azzurri di Mancini apriranno le Final Four della UEFA Nations League nel match contro la, prima dell’altra sfida in programma allo Juventus Stadium di Torino tra la Francia campione del mondo in carica e il Belgio numero 1 del ranking Fifa. Come si legge nel comunicato, San Siro va verso il tutto esaurito, pur con la capienza attuale fissata al 50%; ad oggi, infatti, sono stati22.000(general public e fans delle due Nazionali) sul totale disponibile di 37.000, e c’è tempo soltantoper acquistare glitagliandi. Maggioretà, invece, per la gara di Torino tra Francia e Belgio, dove sui 20.000 ...

