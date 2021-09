Italia-Spagna a Milano: superata quota 22.000 biglietti venduti (Di giovedì 30 settembre 2021) Ultimi 4 giorni, fino a lunedì prossimo, per acquistare il biglietto per la semifinale di UEFA Nations League. La capienza al 50% è di 37.000 spettatori, probabile il sold out per gli Azzurri. Leggi su itasportpress (Di giovedì 30 settembre 2021) Ultimi 4 giorni, fino a lunedì prossimo, per acquistare il biglietto per la semifinale di UEFA Nations League. La capienza al 50% è di 37.000 spettatori, probabile il sold out per gli Azzurri.

