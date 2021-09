Italia, i convocati per la Nations League: una novità per Mancini (Di giovedì 30 settembre 2021) 23 convocati dal ct dell’Italia Mancini per la final four di Nations League: rispetto all’Europeo, unica novità rappresentata da Pellegrini Tre in meno rispetto all’Europeo. Roberto Mancini ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per la final four di Nations League. Per l’Italia sarà l’occasione di aggiudicarsi un altro torneo e avvicinarsi in maniera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 settembre 2021) 23dal ct dell’per la final four di: rispetto all’Europeo, unicarappresentata da Pellegrini Tre in meno rispetto all’Europeo. Robertoha diramato la lista dei 23 calciatoriper la final four di. Per l’sarà l’occasione di aggiudicarsi un altro torneo e avvicinarsi in maniera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

