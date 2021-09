Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: 22 eroi dell’Europeo più Pellegrini (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Ct Roberto Mancini ha presentato la lista dei convocati per la semifinale di Nations League contro la Spagna. La Nazionale Italiana non ha intenzione di fermarsi, l’obiettivo è conferma i successi dell’Europeo. La gara è prevista per mercoledì 6 ottobre. Mancini ha convocato 22 dei 26 campioni d’Europa, più Lorenzo Pellegrini. Italia, i convocati per la Nations League Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Toloi ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Ct Robertoha presentato la lista deiper la semifinale dicontro la Spagna. La Nazionalena non ha intenzione di fermarsi, l’obiettivo è conferma i successi. La gara è prevista per mercoledì 6 ottobre.ha convocato 22 dei 26 campioni d’Europa, più Lorenzo, iper laPortieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Toloi ...

