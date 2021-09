Italia, boom di migranti. Piano Ue anti terrorismo (Di giovedì 30 settembre 2021) Già 45mila gli arrivi, Lamorgese: "Bruxelles intervenga nel Mediterraneo". L'Europa contro Lukashenko: "Lascia passare i criminali". Controlli rafforzati di ALESSANDRO BALBO Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Già 45mila gli arrivi, Lamorgese: "Bruxelles intervenga nel Mediterraneo". L'Europa contro Lukashenko: "Lascia passare i criminali". Controlli rafforzati di ALESSANDRO BALBO

Advertising

marianoserra7 : Fonti Istituzionali l'Italia è in pieno Boom economico grazie al Vaccino-ahahahahahah...........!!! - RedolfiLicia : RT @confartigianato: ?? #Dati #SuMisura ?? #Alimentare Nel 2021, produzione alimentare #madeinItaly a livelli record, anche grazie a boom reg… - e_quintavalle : RT @ConfartMarche: #Dati #SuMisura #UfficioStudi #Confartigianato. Livelli record produzione #alimentare #madeinItaly anche grazie al boom… - romi_andrio : RT @SardegnaG: Sono state oltre 16,5 milioni le presenze turistiche in #Sardegna dal 1 giugno al 20 settembre, a fronte di 11 milioni rilev… - Tullia01 : RT @msn_italia: Terremoto in Veneto di magnitudo 3.6, paura tra i residenti: boom di chiamate ai vigili del fuoco -