Italia, a settembre inflazione annua a +2,6%. Carrello della spesa a +1,2% (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di settembre 2021 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile (da +0,4% di agosto) e un aumento del 2,6% su base annua (da +2% del mese precedente). Gli analisti si aspettavano un +0,3% su base congiunturale e un +2,4% su base tendenziale. L'Istat osserva che "l'inflazione continua ad accelerare, portandosi a un livello che non si registrava da ottobre 2012" e che "anche i prezzi del Carrello della spesa accelerano nuovamente, registrando un aumento che rimane però inferiore alla metà di quello riferito all'intero paniere". L'inflazione – sottolinea l'Istituto nazionale di statistica – anche nel mese di ...

