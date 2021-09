“Io sono morto dentro oggi”, le parole disperate di Mimmo Lucano dopo la sentenza | VIDEO (Di giovedì 30 settembre 2021) Le parole di Mimmo Lucano in queste ore restituiscono un uomo distrutto, la voce davanti ai microfoni è di quelle quasi rotte dal pianto. Forse, lui, non sa neanche cosa sia accaduto e perché sia finito nell’occhio del ciclone. Senza remore di smentite, Lucano è da qualificare come vittima di una stagione politica. E’ stato unico caso in Italia, lo spot a cui Salvini al momento della sua vicepresidenza è stato lungamente ancorato. “Forse nemmeno a un mafioso…”. Così Mimmo Lucano commenta la condanna a 13 anni e 2 mesi nel processo “Xenia”. “Io non voglio disturbare più nessuno, mi ritiro da tutto – si sfoga Lucano -, non mi importa più, voglio solo evitare dispiaceri ai miei familiari e ai miei amici, se devo morire, non c’è problema. Io sono ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Lediin queste ore restituiscono un uomo distrutto, la voce davanti ai microfoni è di quelle quasi rotte dal pianto. Forse, lui, non sa neanche cosa sia accaduto e perché sia finito nell’occhio del ciclone. Senza remore di smentite,è da qualificare come vittima di una stagione politica. E’ stato unico caso in Italia, lo spot a cui Salvini al momento della sua vicepresidenza è stato lungamente ancorato. “Forse nemmeno a un mafioso…”. Cosìcommenta la condanna a 13 anni e 2 mesi nel processo “Xenia”. “Io non voglio disturbare più nessuno, mi ritiro da tutto – si sfoga-, non mi importa più, voglio solo evitare dispiaceri ai miei familiari e ai miei amici, se devo morire, non c’è problema. Io...

