Intesa Sp: Messina, 'con piano d'impresa al 2025 restiamo motore crescita' (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos) - "La capacità di Intesa Sanpaolo di raggiungere e superare gli obiettivi, anche in un periodo di eccezionale complessità, troverà conferma nel prossimo piano d'impresa 2022-2025, che presenteremo il prossimo febbraio e che vedrà ancora il nostro gruppo nel ruolo di motore della crescita sostenibile e inclusiva". Lo afferma Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione delle attività di Wealth Management & Protection del gruppo. Un successo legato "al profondo radicamento della divisione Banca dei Territori nel tessuto dell'economia italiana, alla solidità della divisione IMI C&IB, alla dimensione internazionale del nostro gruppo, attraverso le nostre Banche Estere e all'unicità del modello ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos) - "La capacità diSanpaolo di raggiungere e superare gli obiettivi, anche in un periodo di eccezionale complessità, troverà conferma nel prossimod'2022-, che presenteremo il prossimo febbraio e che vedrà ancora il nostro gruppo nel ruolo didellasostenibile e inclusiva". Lo afferma Carlo, ceo diSanpaolo, in occasione della presentazione delle attività di Wealth Management & Protection del gruppo. Un successo legato "al profondo radicamento della divisione Banca dei Territori nel tessuto dell'economia italiana, alla solidità della divisione IMI C&IB, alla dimensione internazionale del nostro gruppo, attraverso le nostre Banche Estere e all'unicità del modello ...

