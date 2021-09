Internazionalizzazione PMI, Salzano (SIMEST): Fondo 394 per agganciare ripresa (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – “Il Piano Nazionale di ripresa e Resilienza rappresenta un’opportunità senza precedenti per far tornare il nostro Paese a crescere in maniera duratura, equa e sostenibile”. Così il Presidente di SIMEST Pasquale Salzano commentando il via libera del Comitato Agevolazioni per la riapertura del nuovo Fondo 394. “Il lancio del nuovo Fondo 394 – che SIMEST gestisce per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – è uno dei primi progetti del PNRR ad essere attivato. Siamo pronti a veicolare le risorse che ci sono state espressamente assegnate dal Piano per aiutare le nostre PMI a voltare pagina e ad agganciare il trend di ripresa del commercio globale in atto”. Il Fondo, lo strumento pubblico ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – “Il Piano Nazionale die Resilienza rappresenta un’opportunità senza precedenti per far tornare il nostro Paese a crescere in maniera duratura, equa e sostenibile”. Così il Presidente diPasqualecommentando il via libera del Comitato Agevolazioni per la riapertura del nuovo394. “Il lancio del nuovo394 – chegestisce per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – è uno dei primi progetti del PNRR ad essere attivato. Siamo pronti a veicolare le risorse che ci sono state espressamente assegnate dal Piano per aiutare le nostre PMI a voltare pagina e adil trend didel commercio globale in atto”. Il, lo strumento pubblico ...

