Internazionalizzazione, Alfonso (SIMEST): Focus Fondo 394 su Pmi Mezzogiorno (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – "Con la pandemia, digitalizzazione e sostenibilità si sono affermate quali variabili imprescindibili di sviluppo: grazie alle risorse del PNRR abbiamo potuto rivoluzionare l'operatività dei nostri finanziamenti per l'Internazionalizzazione e aiutare le PMI ad investire nella transizione digitale ed ecologica". Lo ha affermato l'Amministratore Delegato di SIMEST Mauro Alfonso,parlando del via libera del Comitato agevolazioni alla riapertura delFondo 394 finanziato con 1,2 miliardi di euro – di cui 400 milioni relativi alla quota di cofinanziamento a Fondo perduto – dall'Unione europea – NextGenerationEU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). "Un Focus particolare viene messo sulle PMI del Mezzogiorno che godranno di maggiori ...

