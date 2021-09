Inter, per lo stadio ci siamo: ecco il progetto (Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo quanto riporta il Corriere della Sera nella sua edizione milanese è stato scelto lo studio che guiderà il progetto dell’impianto del nuovo stadio di Milano: “Al di là dei silenzi e delle smentite ufficiali, il dato sembra ormai tratto. Mancano ancora le firme, ma sarà Populous lo studio incaricato di progettare il futuro stadio di San Siro. La «Cattedrale», quindi, e non gli «Anelli» di Manica, progetto Cmr e Sportium, con lo studio milanese One Works (che a curriculum ha la piazza sotto alle tre torri di Citylife) ad occuparsi degli spazi commerciali e la Mca architects di Mario Cucinella scelta per la parte di uffici «green» (con l’architetto bolognese sempre più attivo in città, dalla Torre Unipol al complesso immobiliare di Bisceglie, fino alla nuova sede appena inaugurata alla presenza del sindaco). Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo quanto riporta il Corriere della Sera nella sua edizione milanese è stato scelto lo studio che guiderà ildell’impianto del nuovodi Milano: “Al di là dei silenzi e delle smentite ufficiali, il dato sembra ormai tratto. Mancano ancora le firme, ma sarà Populous lo studio incaricato di progettare il futurodi San Siro. La «Cattedrale», quindi, e non gli «Anelli» di Manica,Cmr e Sportium, con lo studio milanese One Works (che a curriculum ha la piazza sotto alle tre torri di Citylife) ad occuparsi degli spazi commerciali e la Mca architects di Mario Cucinella scelta per la parte di uffici «green» (con l’architetto bolognese sempre più attivo in città, dalla Torre Unipol al complesso immobiliare di Bisceglie, fino alla nuova sede appena inaugurata alla presenza del sindaco).

