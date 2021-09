Inter, approvato il bilancio: perdita di 245,6 milioni di euro (Di giovedì 30 settembre 2021) Ecco quanto comunicato da Viale della Liberazione in merito ai conti della scorsa stagione e alle prospettive per quella in corso Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2020/2021. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale S.p.A., che sarà convocata entro la fine di ottobre. I DATI FINANZIARI L’esercizio 2020/2021 è stato significativamente impattato, per la sua Intera durata, dalle conseguenze sul contesto socio-economico, nel nostro paese e a livello globale, della pandemia da Covid-19 e delle misure necessarie a mettere in sicurezza la salute pubblica e le attività produttive. In tale contesto, i ricavi consolidati si sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Ecco quanto comunicato da Viale della Liberazione in merito ai conti della scorsa stagione e alle prospettive per quella in corso Il Consiglio di Amministrazione di F.C.nazionale Milano S.p.A. hailconsolidato dell’esercizio finanziario 2020/2021. Ilsarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C.nazionale S.p.A., che sarà convocata entro la fine di ottobre. I DATI FINANZIARI L’esercizio 2020/2021 è stato significativamente impattato, per la suaa durata, dalle conseguenze sul contesto socio-economico, nel nostro paese e a livello globale, della pandemia da Covid-19 e delle misure necessarie a mettere in sicurezza la salute pubblica e le attività produttive. In tale contesto, i ricavi consolidati si sono ...

