Inter | approvato il bilancio 20 21 | perdite per 245 milioni Ricavi a 364 | 7 milioni

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il CdA dell’hail20/21 Il CdA dell’tenutosi in data odierna haildella stagione 20/21. In breve il club nerazzurro ha avutoper 364,7di euro, controbilanciati da un passivo di 245di euro, cifra record per il calcio italiano. Ecco il comunicato del club nerazzurro alcuni dettagli di approfondimento. “L’esercizio 2020/2021 è stato significativamente impattato, per la suaa durata, dalle conseguenze sul contesto socio-economico, nel nostro paese e a livello globale, della pandemia da Covid-19 e delle misure necessarie a mettere in sicurezza la salute pubblica e le attività ...