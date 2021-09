Insulti a Sergio Mattarella | a Palermo due condanne agli “odiatori” per offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica

(Di giovedì 30 settembre 2021) Nel 2018 disse “la mafia ha ucciso il fratello sbato“, riferendosi al Capo dello Stato. Una frase che è costata un anno di carcere, pena sospesa, al palermitano Manlio Cassarà. La sentenza è stata emessa questo pomeriggio dal gup diGiuliano Castiglia. Un altro ‘odiatore’, Davide Palotti, che aveva messo una foto di Mussolini a testa in giù con la scritta ‘Non lo meritava Sua Eccellenza Mussolini, questo se lo merita tutta’, è stato condannato a un anno e 4 mesi di carcere. Il gup, come chiesto davvocati Roberto Tricoli e Massimiliano Miceli, ha escluso i reati più gravi di cui erano accusati i due imputati, cioè attentato alla libertà dele istigazione a delinquere. Poletti e Cassarà sono ...

... per espressioni No Vax e negazioniste veicolate attraverso internet, contenenti anchee minacce rivolti verso il Presidente del Consiglio Mario Draghi, verso il Capo dello Stato...... veicolata sul web attraversoe minacce , nei confronti del Presidente del Consiglio e di ...Mattarella , e il ministro della Salute, Roberto Speranza , in relazione alle misure ...Nel 2018 disse “la mafia ha ucciso il fratello sbagliato“, riferendosi al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Una frase che è costata un anno di carcere, pena sospesa, al palermitano Manlio Cassarà. L ...La frase "La mafia ha ucciso il fratello sbagliato" riferita al Capo dello Stato Sergio Mattarella, nel 2018, è costata un anno di carcere, pena sospesa, al palermitano Manlio Cassarà. La sentenza è s ...