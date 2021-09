Instagram censura e rimuove una story di Damiano dei Maneskin (Di giovedì 30 settembre 2021) Negli ultimi mesi Instagram sembra aver preso una posizione molto dura nei confronti di coloro che pubblicano contenuti espliciti o che comunque violano le norme della piattaforma. Alcune volte però l’algoritmo che revisiona i post degli utenti commette alcuni errori, come quello che ha coinvolto Damiano David, celebre volto dei Maneskin. Poche ore fa il cantante ha infatti pubblicato nelle sue Instagram Stories la cover del nuovo singolo della band, Mammamia. Nello scatto vediamo una mano messa all’interno di un paio di jeans sbottonati. View this post on Instagram A post shared by Ma?neskin (@Maneskinofficial) Una foto troppo esplicita per Instagram, che ha rimosso la story. Il fatto è stato ... Leggi su trashblog (Di giovedì 30 settembre 2021) Negli ultimi mesisembra aver preso una posizione molto dura nei confronti di coloro che pubblicano contenuti espliciti o che comunque violano le norme della piattaforma. Alcune volte però l’algoritmo che revisiona i post degli utenti commette alcuni errori, come quello che ha coinvoltoDavid, celebre volto dei. Poche ore fa il cantante ha infatti pubblicato nelle sueStories la cover del nuovo singolo della band, Mammamia. Nello scatto vediamo una mano messa all’interno di un paio di jeans sbottonati. View this post onA post shared by Ma?neskin (@official) Una foto troppo esplicita per, che ha rimosso la. Il fatto è stato ...

Advertising

kirkilx1 : RT @arte_nicola: I tre disegni (qui senza censure) per cui @instagram mi dice: «Il tuo account potrebbe essere eliminato» ?? L’ultima pietr… - javilatas65 : RT @arte_nicola: I tre disegni (qui senza censure) per cui @instagram mi dice: «Il tuo account potrebbe essere eliminato» ?? L’ultima pietr… - arte_nicola : I tre disegni (qui senza censure) per cui @instagram mi dice: «Il tuo account potrebbe essere eliminato» ?? L’ultim… - GiuseppeporroIt : Amici 20, Instagram censura i video di due ex allievi del talent show per “atti sessuali”: ecco di chi si tratta (V… - aelius_art : Su questo profilo posterò i miei contenuti più spicy ??? senza la paura della censura ?? -