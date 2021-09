Inizio shock per il Barcellona in Champions League: è il peggiore di sempre (Di giovedì 30 settembre 2021) Mai nella sua storia il Barcellona aveva perso le prime due partite di Champions League. Ben sei goal subiti e zero fatti, ma il dato più preoccupante è che nei due match disputati fino ad ora, il Barça non ha nemmeno mai tirato verso lo specchio della porta. “Il Benfica investe un Barça dolorante”. Così apre in prima pagina il quotidiano sportivo Marca dopo il secco 3-0 inflitto dai lusitani. Pique e compagni, protagonisti ancora una volta di una prestazione sotto tono, sono finiti al centro delle critiche in patria. Infatti, con il risultato maturato ieri in Portogallo, si complica la qualificazione agli ottavi. E la posizione di Koeman si fa sempre più incerta. Koeman Barcellona panchinaCiò che invece è sicuro, è che il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Mai nella sua storia ilaveva perso le prime due partite di. Ben sei goal subiti e zero fatti, ma il dato più preoccupante è che nei due match disputati fino ad ora, il Barça non ha nemmeno mai tirato verso lo specchio della porta. “Il Benfica investe un Barça dolorante”. Così apre in prima pagina il quotidiano sportivo Marca dopo il secco 3-0 inflitto dai lusitani. Pique e compagni, protagonisti ancora una volta di una prestazione sotto tono, sono finiti al centro delle critiche in patria. Infatti, con il risultato maturato ieri in Portogallo, si complica la qualificazione agli ottavi. E la posizione di Koeman si fapiù incerta. KoemanpanchinaCiò che invece è sicuro, è che il ...

Advertising

_villainsimp : Anche lui mi ha sempre fatto tenerezza fin dall'inizio, il gioco delle biglie mi ha distrutto il cuore in parte per… - butterflyboned : Ok tralasciando quello che succede effettivamente nel capitolo, tutto questo arco mi ha sempre dato l'impressione d… - infoitsport : Fortitudo Bologna, inizio shock: sconfitta con Reggio e Repesa si dimette - Nutizieri : Fortitudo Bologna, inizio shock: sconfitta con Reggio e Repesa si dimette - senzanomea : @AngelsOfLove12 Passato lo shock, si riprese (non era uno che si arrendeva) ed iniziò a creare gli animali. Con risultati migliori ?? -