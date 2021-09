Advertising

TV7Benevento : Infortuni: colpito da bancale cade, operaio ricoverato in ospedale a Milano... -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni colpito

Il Tempo

Sono numeri che certificano come il settore dell'edilizia sia il piùdaglimortali."Ma c'è anche Guomin Zhou, cinese di 57 anni,da un infarto mentre lavorava in una risaia a Olevano di Lomellina, in provincia di Pavia. "A Brescia e a Milano la situazione dicon ...Settimo Milanese (Milano), 30 settembre 2021 - Nuovo infortunio sul lavoro oggi pomeriggio verso le 17.30, in Lombardia. Un operaio di 51 anni è stato colpito alla testa da un bancale caduto da circa ...Milano, 30 set. Nel tardo pomeriggio un operaio che lavorava in un capannone a Settimo Milanese (Milano) è stato colpito da un bancale ed è caduto da un altezza ...