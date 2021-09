Ineos Grenadier, prezzo da 60.500 euro per il fuoristrada duro e puro (Di giovedì 30 settembre 2021) Ineos Grenadier , il fuoristrada che si ispira alla prima serie di Defender dotato di meccanica BMW arriverà in Italia a luglio 2022. Il prezzo di partenza sarà di 60.500 euro . In Italia Ineos ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021), ilche si ispira alla prima serie di Defender dotato di meccanica BMW arriverà in Italia a luglio 2022. Ildi partenza sarà di 60.500. In Italia...

