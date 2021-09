Indice di riparabilità obbligatorio dal 2023? La Commissione Europea al lavoro (Di giovedì 30 settembre 2021) La Commissione Europea è al lavoro su alcune normative che puntano a ridurre i rifiuti RAEE: in arrivo l'Indice di riparabilità dal 2023? L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 30 settembre 2021) Laè alsu alcune normative che puntano a ridurre i rifiuti RAEE: in arrivo l'didal? L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Indice riparabilità Fairphone 4 ufficiale: il ritorno dello smartphone sostenibile A caratterizzato un indice di riparabilità pari a 9,3/10 certificato dal French Repairability Index e la certezza che le materie prime impiegate provengano il più possibile dal riciclo e da zone del ...

Indice di riparabilità su smartphone e tablet dal 2023: cos'è e in che cosa consiste La Francia ha fatto da apripista obbligando i produttori a esporre un indice di riparabilità tanto che Apple è stata costretta a mostrare un risultato davvero poco lunsinghiero . La Commissione ...

A caratterizzato un indice di riparabilità pari a 9,3/10 certificato dal French Repairability Index e la certezza che le materie prime impiegate provengano il più possibile dal riciclo e da zone del ...La Francia ha fatto da apripista obbligando i produttori a esporre un indice di riparabilità tanto che Apple è stata costretta a mostrare un risultato davvero poco lunsinghiero . La Commissione ...