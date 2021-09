Indian Wells 2021, le wild card per Masters 1000 e WTA. Andy Murray, Kim Clijsters, Emma Raducanu i nomi di spicco (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono state svelate nella loro totalità le wild card per il combined Masters 1000-WTA 1000 di Indian Wells, spostato all’inizio di ottobre in considerazione delle problematiche da Covid-19 presenti negli scorsi mesi in California. Molti i nomi di estrazione americana, ma ci sono anche personaggi di grande spicco a livello globale. Al maschile, infatti, c’è Andy Murray a guidare la schiera degli invitati: il britannico non ha mai particolarmente brillato in questa sede, raggiungendo una sola finale nel 2009 (persa malissimo contro Nadal, e si può ben dire che questo sia il suo secondo peggior Masters 1000 per quanto fatto in carriera, alle spalle solo di Montecarlo. ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono state svelate nella loro totalità leper il combined-WTAdi, spostato all’inizio di ottobre in considerazione delle problematiche da Covid-19 presenti negli scorsi mesi in California. Molti idi estrazione americana, ma ci sono anche personaggi di grandea livello globale. Al maschile, infatti, c’èa guidare la schiera degli invitati: il britannico non ha mai particolarmente brillato in questa sede, raggiungendo una sola finale nel 2009 (persa malissimo contro Nadal, e si può ben dire che questo sia il suo secondo peggiorper quanto fatto in carriera, alle spalle solo di Montecarlo. ...

Advertising

pojd00 : Pensando che non si gioca Indian Wells dal 2019, come abbiamo vissuto 2 anni senza uno dei tornei più belli dopo gl… - Ladal17 : #Sinner: 'Non mi piace guardare troppo avanti. Dobbiamo ancora capire come andranno alcune cose. La strada per Tori… - fxIsegxd : matteo a indian wells per carità fai lezioni a jannik sul servizio - vpino2011 : RT @SuperTennisTv: La campionessa degli #USOpen si prepara per Indian Wells ?? #tennis - Deiana_Luca9 : RT @SuperTennisTv: La campionessa degli #USOpen si prepara per Indian Wells ?? #tennis -