India: da domani attivo il 14567, numero verde per anziani (Di giovedì 30 settembre 2021) L'India lancia il numero verde per la terza età: il 14567, detto Elder Line, il primo numero gratuito utilizzabile in tutto il paese sarà attivo da domani. Il governo, che lo ha presentato e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) L'lancia ilper la terza età: il, detto Elder Line, il primogratuito utilizzabile in tutto il paese saràda. Il governo, che lo ha presentato e ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: India: da domani attivo il 14567, numero verde per anziani: (ANSA) - NEW DELHI, 30 SET - L'India l… - ilcrickettaio : Gioco terminato in Australia con l'India women che chiude il Day 1 a 132/1 dopo 44.1 overs. Pioggia che ha recitat… - laikatornaacasa : @SpaceCowboy21 @dianacalibana @andreeeee95 Ma veramente stai rispondendo a una per cui basta staccare la spina del… - PuntoCellulare : Xiaomi preannuncia il lancio domani in India di un nuovo smartphone nell'ambito del marchio Pco, il modello C31. Lo… - radio3mondo : Alla vigilia della #COP26 viene da chiedersi se un gigante asiatico come l'India è in grado di vivere senza carbone… -

Ultime Notizie dalla rete : India domani India: da domani attivo il 14567, numero verde per anziani L'India lancia il numero verde per la terza età: il 14567, detto Elder Line, il primo numero gratuito utilizzabile in tutto il paese sarà attivo da domani. Il governo, che lo ha presentato e finanziato, ...

OPPO A55 4G sarà lanciato domani, rivela Amazon Dopo aver presentato l'OPPO A55 5G a gennaio, l'azienda si prepara a svelare la variante 4G. L'1 ottobre sarà la data di lancio , almeno secondo la pagina di Amazon India dedicata al nuovo prodotto. Il nome dell'A55 non compare da nessuna parte, ma viste le caratteristiche e le immagini è quasi certo che si stia parlando proprio di quest'ultimo. Le specifiche ...

India: da domani attivo il 14567, numero verde per anziani La Prealpina India: da domani attivo il 14567, numero verde per anziani L'India lancia il numero verde per la terza età: il 14567, detto Elder Line, il primo numero gratuito utilizzabile in tutto il paese sarà attivo da domani. (ANSA) ...

OPPO A55 4G lancerà domani, rivela Amazon Dopo aver presentato l'OPPO A55 5G a gennaio, l'azienda si prepara a svelare la variante 4G. L'1 ottobre sarà la data di lancio, almeno secondo la pagina di Amazon India dedicata al nuovo prodotto. Il ...

L'lancia il numero verde per la terza età: il 14567, detto Elder Line, il primo numero gratuito utilizzabile in tutto il paese sarà attivo da. Il governo, che lo ha presentato e finanziato, ...Dopo aver presentato l'OPPO A55 5G a gennaio, l'azienda si prepara a svelare la variante 4G. L'1 ottobre sarà la data di lancio , almeno secondo la pagina di Amazondedicata al nuovo prodotto. Il nome dell'A55 non compare da nessuna parte, ma viste le caratteristiche e le immagini è quasi certo che si stia parlando proprio di quest'ultimo. Le specifiche ...L'India lancia il numero verde per la terza età: il 14567, detto Elder Line, il primo numero gratuito utilizzabile in tutto il paese sarà attivo da domani. (ANSA) ...Dopo aver presentato l'OPPO A55 5G a gennaio, l'azienda si prepara a svelare la variante 4G. L'1 ottobre sarà la data di lancio, almeno secondo la pagina di Amazon India dedicata al nuovo prodotto. Il ...