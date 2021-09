Indennità Covid fino a 1.600 euro per i lavoratori: a chi spetta il bonus, come fare richiesta e quando fare domanda (Di giovedì 30 settembre 2021) La domanda per il bonus Covid destinata ai lavoratori stagionali e somministrati scade oggi, giovedì 30 settembre. Gli importi vanno da un minimo di 800 euro a un massimo di 1.600, a seconda della professione e dei casi. Tuttavia solo alcune categorie di lavoratori possono fare domanda per ricevere l’Indennità. come dicevamo possono fare richiesta i lavoratori stagionali e somministrati, sia operanti nel settore del turismo, degli stabilimenti termali ma anche in altri ambiti. A questi poi si aggiungono i lavoratori intermittenti, gli autonomi occasionali ma anche a coloro che effettuano vendita a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) Laper ildestinata aistagionali e somministrati scade oggi, giovedì 30 settembre. Gli importi vanno da un minimo di 800a un massimo di 1.600, a seconda della professione e dei casi. Tuttavia solo alcune categorie dipossonoper ricevere l’dicevamo possonostagionali e somministrati, sia operanti nel settore del turismo, degli stabilimenti termali ma anche in altri ambiti. A questi poi si aggiungono iintermittenti, gli autonomi occasionali ma anche a coloro che effettuano vendita a ...

Ultime Notizie dalla rete : Indennità Covid Perse la poltrona Ue per le figuracce sul Covid, l'ex commissario Hogan risorge lobbista. 'Chiarire se ha preso anche due compensi' ... ma come uno scivolo nel cosiddetto "periodo di raffreddamento": se il nuovo incarico non è in palese conflitto col vecchio, gli ex commissari possono percepirne i relativi compensi e l'indennità di ...

Cosa c'è sul Cittadino in edicola giovedì 30 settembre 2021 Nel frattempo all'ospedale San Gerardo sono 11 i ricoverati in condizione critiche per covid, uno ... L'unico modo per accedere all'indennità. E il maxi - piano per San Rocco: da scuole ad hub per il ...

